Керри и Лавров договорились о встрече с участием представителей Украины и ЕС

"Во вчерашнем разговоре с министром Лавровым мы договорились встретиться вскоре, на следующей неделе, в Европе, с участием Украины и наших европейских партнеров, чтобы обсудить деэскалацию, демобилизацию, широкое участие в правительстве, поддержку выборов и конституционную реформу", - сказал Керри.

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Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, для организации этой встречи США требуют от России "отказаться от поддержки сепаратистских действий" и "продемонстрировать желание деэскалации".

Как сообщал УНИАН, 7 апреля состоялся телефонный разговор Керри с Лавровым.

Сегодня, 8 апреля, официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки заявила, что обсуждается вопрос о проведении прямых переговоров на протяжении ближайших 10 дней между Украиной, Россией, США и ЕС для поиска путей снятия напряженности. Сейчас происходит обсуждение сроков и повестки дня этой встречи.

Сегодня Лавров сообщил, что Москва готова к переговорам в формате РФ-США-ЕС-Украина.

В МИД Украины также заявили о готовности к переговорам с Россией, как в двустороннем формате, так и в четырехстороннем.