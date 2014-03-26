Россияне обещают к концу дня освободить четырех украинских военных
16:34, 26 марта 2014Политика
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Российская сторона обещает до конца этого дня освободить четырех захваченных в Крыму командиров Вооруженных сил Украины.
Четырех украинских офицеров могут освободить к концу дня / REUTERS
Об этом УНИАН сообщил и.о. заместителя главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко.
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"Да, мы занимались этим вопросом. Консультации проведены и нас заверили, что до конца дня четырех командиров освободят", - сказал Сенченко, не уточнив, однако, фамилии этих людей.
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