В "Борисполе" ожидают самолет из Мелитополя с 130 морскими пехотинцами

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, ссылаясь на оперативные данные группы «Информационное сопротивление».

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Ранее морпехи прибыли в Мелитополь из Феодосии автотранспортом.

Сегодняшнюю ночь они проведут в расположении Президентского полка в Киеве. Затем, через несколько дней отдыха, будут переброшены к новому месту службы, пишет Тымчук.

“По нашим данным, при последующей эвакуации членов семей военнослужащих из Крыма, семьи будут размещаться на объектах Минобороны Украины в Киевской области. Затем, по мере готовности служебного жилья, будут переселяться к новому месту службы морпехов», - отметил он.