Неделя в цифрах

1 украинский военный – командир 204-ой бригады тактической авиации, полковник Юлий Мамчур - был арестован во время штурма российскими оккупантами воинской части А4515 и доставлен в военную тюрьму.

1 украинский солдат - прапорщик Сергей Какурин - был убит во время штурма российскими оккупантами фотограмметрического центра Управления центрального военно-топографического и навигационного ГУ ВСУ в Симферополе. Там же был тяжело ранен капитан Виктор Федун.

1 крымский татарин был зверски замучен и убит в Крыму. 2-ого марта 38-летний Решат Аметов высказал молчаливый протест возле захваченного так называемой «самообороной Крыма» парламента автономии, а 3-ого марта отправился из дому в военкомат и исчез. 15 марта в Белогорском районе возле села Земляничное нашли его тело со следами пыток – голова обмотана скотчем, на ногах наручники. Имущественных мотивов у этого преступления нет.

У убитого остались трое малолетних детей, младшему из которых два с половиной месяца.

8 народных депутатов, которые перешли работать в исполнительные структуры власти, досрочно лишились депутатских полномочий. Так, без мандатов остались Арсен Аваков, Максим Бурбак, Людмила Денисова, Олег Махницкий, Валентин Наливайченко, Андрей Парубий, Павел Петренко и Олег Сиротюк.

10 заложников было освобождены на уходящей неделе из крымского плена. Среди них командующий ВМС Украины Сергей Гайдук, лидер Автомайдана и сын бывшего министра обороны и депутата Анатолия Гриценко, два оператора Вавилон-13 и другие. Всех их пытали, незаконно допрашивали и ограбили. При этом еще около 9 человек остаются в неволе у бандитов.

32 крымских татарина выехали 20 марта в Польшу, чтобы получить статус беженцев. Все они прибыли в пункт пропуска «Шегини» во Львовской области и сообщили, что проживали возле Евпатории и в связи с тем, что помогали украинским военнослужащим, их стала преследовать так называемая нынешняя власть Крыма. Об этой ситуации украинские пограничники сообщили польским коллегам. Польская сторона приняла решение о пропуске группы на свою территорию.

42 килограмма золота в слитках и 4,8 миллиона долларов наличными обнаружили во время обыска в квартирах и офисах экс-министра топлива и энергетики Эдуарда Ставицкого. Также были обнаружены мешочки с камнями, похожими на бриллианты, большое количество изделий из драгоценных металлов и 16 дорогостоящих часов известных мировых брендов.

48% жителей Украины в возрасте 18 лет и старше считают, что подписание Украиной соглашения об ассоциации с Европейским союзом положительно отразится на них лично. Кроме того, 44% населения Украины поддерживают вступление страны в НАТО, в то время как 47% - против. Наибольшая поддержка Североатлантического альянса - в Западном регионе (70%), в то же время наименьшая - на Юге и Востоке, где 68% населения выступают против. В АР Крым таких еще больше - 84%. Пополам разделились мнения украинцев относительно России: 48% считают Россию дружественным государством, а 47% с этим не соглашаются. В то же время политику президента России Путина относительно Украины не поддерживают 77% респондентов.

96,77% или 1 млн 233 тыс избирателей из принявших участие в псевдореферендуме в Крыму высказались за присоединение региона к России по данным избирательных комиссий сепаратистов. Явка по Крыму составила 83,01%, жалобы, по данным самопровозглашенной крымской власти, не поступали. При этом ни одно цивилизованное государство “референдум” в Крыму не признало.

126 пострадавших участников массовых акций остаются до сих пор в больницах Киева. Среди причин госпитализации – закрытые черепно-мозговые травмы, обострение хронических болезней, травмы различного характера. В целом за период с 18 февраля за медицинской помощью обратились 1440 участников массовых мероприятий в центре столицы. 102 человека погибли.

400 наблюдателей ОБСЕ прибудут в Украину для деэскалации ситуации в стране. Первые поедут на восток, юг и запад Украины. Они будут наблюдать за ситуацией и сообщать о ней.

836 беженцев и еще 10 семей самостоятельно прибывших семей из Крыма находятся на территории Львова и области. В общем 364 семьи из АР Крым и юго-восточных областей Украины изъявили желание на временное проживание на территории Львовской области. При этом 344 львовские семьи согласились принять беженцев.

129 000 составило сокращение численности населения Украины за последний год. Только в января текущего года украинцев стало меньше на 16 тыс. человек и по состоянию на 1 февраля 2014 года осталось 45 млн 410 тыс. человек. Согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.

33 000 000 гривен пожертвовали украинцы для своих военных в рамках акции “Поддержи Украинскую армию”. Из этой суммы 31 млн 483 тыс. грн – денежные переводы на материально-техническое обеспечение ВСУ, остальные – на медицинское. В частности, с помощью звонков на единый мобильный номер “565” в поддержку Украинской армии перечислено 7 млн 390 тыс. грн.

16 000 000000 долларов составляет долг Украины перед Россией по мнению Кремля. Из них 3 миллиарда это займ, предоставленный президенту Януковичу недавно, 2 миллиарда – накопленная задолженность “Нафтогаз Украина” "Газпрому” и 11 - аннулированная скидка на газ в соответствии с Харьковскими соглашениями.

Анастасия Береза