В России хотят спасать Крым от водной зависимости виноградом

Об этом заявил в субботу директор департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов, сообщает РИА Новости.

"Ситуация с водой в Крыму не тревожная и не драматичная. При этом, конечно, велика зависимость от днепровской воды, но это не вопрос жизнедеятельности республики, работы промышленности. В водохозяйственном балансе республики 80% воды используются для нужд сельского хозяйства, из которых 60% - это обеспечение выращивания риса, который требует очень много воды. Мы можем просто заменить культуры, вернуться к выращиванию винограда", - сказал Кириллов журналистам.

Читайте такжеГосводагентство напомнило Крыму, откуда полуостров получает водуПо его словам, водопотребление полуострова составляет около двух кубических километров в год, при этом местные реки, не связанные с Северо-Крымским каналом, обеспечивают немногим меньше половины - около 0,9 кубокилометров в год. Еще 7% водохозяйственного баланса Крыма покрывают подземные воды (используется около трети от разведанных запасов) и 5% - опресненная морская вода.

"У нас есть взаимодействие по водным вопросам с Украиной, подписано соответствующее межправительственное соглашение. Если встанет вопрос по подаче воды или о компенсации затрат за подачу воды по Северо-Крымскому каналу, то будем его обсуждать", - добавил представитель Минприроды РФ.