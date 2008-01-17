Яценюк говорит, что ничего не нарушал, когда подписывал письмо в НАТО

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что письмо высшего руководства государства к Генеральному Секретарю НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРУ о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО был подписан в четком соответствии с действующим законодательством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, это он подчеркнул сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в соответствии со статьей 88 Конституции Украины, председатель Верховной Рады Украины представляет ВР Украины в отношениях с другими органами государственной власти Украины и органами власти других государств.

Председатель Верховной Рады, отметил А.ЯЦЕНЮК, может подписывать от имени Верховной Рады Украины «только те документы, которые имеют соответствующее юридическое обоснование и правовые основания, базирующиеся на актах Верховной Рады Украины, принятые должным образом».

Учитывая это, председатель Верховной Рады Украины, сказал А.ЯЦЕНЮК, подписал это письмо на основании двух актов - Постановления Верховной Рады Украины № 223-IV от 21 ноября 2002 года, которое, по его словам, «четко определяет все приоритеты относительно работы с Альянсом», и статей 6 и 8 Закона Украины о принципах национальной безопасности Украины, принятого в 2003 году, которая «предусматривает обретение членства Украины в Альянсе», за который проголосовали 319 парламентариев, в том числе представители фракций «Наша Украина», “Регионы Украины”, СДПУ (о), ПППУ и «Трудовая Украина», «Европейский выбор» и другие.

«Председатель Верховной Рады Украины как действовал, так и будет действовать исключительно в границах и в способ, определенные законодательством Украины», - заявил А.ЯЦЕНЮК.

Кроме этого, отметил председатель ВР, в том числе и по его настоянию и «исключительно ради того, чтобы не было неправильной дискуссии в обществе», в текст документа была внесена формулировка относительно вынесения вопроса об обретении членства в НАТО на референдум. «Абзац второй этого письма четко определяет, что при принятии решения относительно будущего членства мы посоветуемся с украинским народом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратились с письмом к Генеральному секретарю НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРУ. В документе они заявили, что Украина рассчитывает на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО во время следующего саммита Украина- НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года.