Российская армия отрабатывает "задания на незнакомой местности и непроверенных полигонах"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны России, в соответствии с планом боевой подготовки, воинские части и подразделения Вооруженных сил РФ наращивают интенсивность полевых занятий на полигонах в Ростовской, Белгородской, Тамбовской и Курской областях.

"Основная цель проводимых мероприятий - всесторонняя проверка слаженности подразделений с последующим выполнением учебно-боевых задач на незнакомой местности и непроверенных полигонах", - отмечается в сообщении.

Полевые выходы подразделений пройдут в два этапа.

Читайте такжеВ Крыму находятся почти 19 тысяч российских военных - МИДВо время первого этапа командиры и личный состав мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений получат опыт во время совершения маршей из пунктов постоянной дислокации комбинированным способом: своим ходом, железнодорожным и авиационным транспортом, в назначенные районы с последующим развертыванием на незнакомой местности. Будут отработаны вопросы взаимодействия с представителями Российской железной дороги и загрузки техники на железнодорожные платформы.

Также на данном этапе полевых выходов запланировано выполнение комплекса практических занятий, во время которых военнослужащие в составе своих штатных подразделений отработают нормативы вождения военной и специальной техники по незнакомой местности, ведение разведки маршрутов движения, инженерной разведки, фортификационного оборудования позиций и тактико-специальной подготовки. Особое внимание при проведении плановых мероприятий будет уделяться секретности передвижения подразделений и маскировке в районах сосредоточения и выполнения учебных задач.

В настоящее время командиры подразделений отрабатывают методику организации различных видов боя, управления подразделениями и огнем во время выполнения поставленных боевых задач, учась действовать нешаблонно, обманывая противника и достигая внезапности. При этом для проведения занятий создается сложная, приближенная к боевой тактическая обстановка с имитацией действий условного противника, отмечается в сообщении.

На завершающем этапе полевых занятий военнослужащие отработают на полигонах комплекс практических упражнений по боевой слаженности подразделений, огневой подготовки с боевой стрельбой, а также по умению командиров подразделений управлять огнем артиллерии.

Кроме этого, одновременно 1,5 тыс. военнослужащих десантируются на полигон в Ростовской области в рамках учений Воздушно-десантных войск.