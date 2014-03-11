Командующий силами НАТО обсудил расширение партнерства с начальником генштаба Украины
Главком силами НАТО в Европе американский генерал Филип Бридлав обсудил расширение партнерства с новоназначенным начальником генштаба Украины Михаилом Куциным
Об этом Брідлав написал в Twitter, сообщает РИА ”Новости”.
”Продуктивный (телефонный - УНИАН) разговор с Куциным - главнокомандующим вооруженными силами Украины. Выразил (ему - УНИАН) свою поддержку, и обсудили пути расширения партнерства НАТО и Украины”, - отметил Бридлав.
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Как известно, на прошлой неделе генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО интенсифицирует сотрудничество с Украиной, в частности, с политическим и военным руководством страны.
Он также отметил, что НАТО предпримет усилия по укреплению оборонного потенциала украинских военных, включая проведение больше совместных учений, а также по подключению Украины к передовым международным оборонным проектам.