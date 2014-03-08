Военные ученые Украины призывают россиян предотвратить трагедию между двумя народами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«Военные ученые Украины никогда не делили себя по национальному признаку, не допускали никакой дискриминации по языковым или религиозным принципам. Сегодня в Вооруженных Силах Украины выполняют свой конституционный долг офицеры и солдаты – граждане Украины всех без исключения национальностей», - говорится в обращении.

Его авторы убеждены, что сейчас «мы все должны понять, что, только сплотившись, совместными усилиями можно не допустить дальнейшего ухудшения военно-политической ситуации, кровопролития и, как следствие, безвозвратного ухудшения взаимоотношений между нашими государствами и народами».

«Среди нас, военных ученых, многие прошли «горячие точки» и собственными глазами видели, что такое война. Еще остались живы и свидетели Великой Отечественной войны, наши отцы, деды и прадеды, которые вместе плечом к плечу воевали за единую Родину.

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Вызывает озабоченность и тревогу ситуация, сложившаяся в последнее время в Автономной Республике Крым. Хочется верить, что и вам небезразлично будущее наших народов, родных и близких, наших детей и внуков», - подчеркивается в документе.

«Как специалисты в разработке и применении вооружения и военной техники, мы с вами прекрасно осознаем те чудовищные последствия, которые влечет за собой применение оружия с целью реализации чьих бы то ни было политических амбиций», - отметили военные ученые.

Они обратились ко всем военнослужащим Российской Федерации, которых всегда считали боевыми побратимами, не допустить применения оружия: «Мы призываем вас приложить все возможные усилия с целью не упустить шанс мирного урегулирования сложившейся ситуации для скорейшего восстановления добрососедских отношений между нашими народами».