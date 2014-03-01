Горсовет Севастополя заявил, что не признает "майдановскую" власть

Севастопольский городской совет заявил, что не считает нынешнюю украинскую власть легитимной, как и все ее решения.

Об речь идет в принятом сегодня депутатами на внеочередной сессии горсовета заявлении, текст которого передан УНИАН.

«Мы, депутаты Севастопольского городского совета, заявляем о непризнании киевской власти, пришедшей к управлению государством путем вооруженного государственного переворота, считаем ее нелегитимной. Категорически заявляем так называемой «новой» майдановской украинской власти в городе-герое Севастополе НЕТ!», - говорится в документе, за который практически единогласно проголосовали все присутствовавшие депутаты.

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Депутаты считают, что «все решения, принимаемые так называемыми центральными органами власти, являются нелегитимными в связи с тем, что принимаются неконституционным способом и с грубым нарушением определенных законодательством процедур».

«Учитывая сложную ситуацию, сложившуюся в стране, и полный правовой нигилизм со стороны «самозванцев», называющих себя центральными органами власти, Севастопольский городской совет делегирует полномочия новому органу исполнительной власти – Координационному совету по организации Севастопольского управления по обеспечению жизнедеятельности города. Мы, депутаты заявляем о своей поддержке народного мэра Чалого Алексея Михайловича" , - отмечено в заявлении.

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Заявление принято после заслушивания доклада депутата Севастопольского горсовета Дмитрия Белика политической ситуации в Украине.

Решено «направить текст Заявления Президенту Украины В.Ф.Януковичу и опубликовать в средствах массовой информации».

Кроме того, «присоединиться к общекрымскому референдуму, который пройдет 30 марта».

Как сообщал УНИАН, 23 февраля бизнесмен Чалый на многотысячном митинге в Севастополе был избран городским головой – председателем исполнительного комитета городского совета. В то же время, в Севастополе такие должности действующим законодательством не предусмотрены.

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24 февраля вечером Севастопольский городской совет принял решение об утверждении своего исполнительного органа – о создании городского управления по обеспечению жизнедеятельности города. Городское управление по обеспечению жизнедеятельности города поручено возглавить Чалому.

Утром 27 февраля здания Совмина и Верховной Рады Крыма рано захватили неизвестные с автоматами.

В тот же день некоторое количество депутатов ВС АРК, пропущенных автоматчиками внутрь, на внеочередной отправили в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначили новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.

Тогда же парламент назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая.

1 марта, незаконно избранный премьером АРК Аксенов заявил, что референдум по расширению полномочий Крыма перенесен на 30 марта.