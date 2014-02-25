«Правый сектор» и «Спільна справа» будут контролировать ЦИК во время выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве журналистам сообщил представитель движения «Спільна справа» Александр Шевченко.

По его словам, также представители обоих объединений считают, что необходимо провести полную люстрацию Центризбиркома и избирательных комиссий. В избирательные комиссии должны войти представители не партий, а мониторинговых общественных организаций.

Кроме того, по мнению активистов, необходимо изменить избирательное законодательство с привлечением к этому процессу представителей общественных организаций и получением в дальнейшем экспертного заключения Венецианской комиссии по поводу этих изменений.

В тоже время представители «Спільної справи» и «Правого сектора» выступают за проведение расследования и наказания всех организаторов и участников фальсификаций выборов прошлых лет.

“Нет смысла проводить выборы, если в них будут принимать участие лучшие в мире избирательные мошенники. Люстрация избирательных комиссий, а затем выборы”, - заявили представители «Спільної справи» и “Правого сектора”.

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Они подчеркнули, что будут наблюдать за работой ЦИК, и если в здании Центризбиркома будут происходить непонятные события, то об этом немедленно будет проинформирован Майдан, который будет принимать необходимые решения.

“Мы не осуществляем давление. Мы будем глазами и ушами выборов. Мы не поддерживаем ни одной политической силы и ни одного кандидата, и мы сможем обеспечить контроль, не вмешиваясь непосредственно в избирательный процесс, и будем находиться здесь, пока не пройдут все выборы”, - заявил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от исполнения конституционных полномочий".

Этим постановлением внеочередные выборы Президента назначены на 25 мая 2014 года.

Избирательная кампания по досрочным президентским выборам в Украине стартовала сегодня, 25 февраля.