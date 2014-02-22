Министр экологии Проскуряков находится в Киеве и продолжает исполнение своих обязанностей
15:55, 22 февраля 2014Политика
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Министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков находится в Киеве и продолжает исполнение своих функциональных обязанностей как члена правительства.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Министерство экологии и природных ресурсов работает в нормальном режиме и обеспечивает выполнение своих функций и задач... Центральные органы исполнительной власти, деятельность которых координируется Минприроды (Государственная экологическая инспекция, Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, Государственное агентство экологических инвестиций, Государственная служба геологии и недр, Государственное агентство водных ресурсов), также в полном объеме обеспечивают выполнение своих функциональных обязанностей", - сказано в сообщении.
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