Минздрав: С начала столкновений в Киеве погибли 77 человек, пострадали - 589

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«По состоянию на 18.00 21 февраля 2014 с 10:00 20 минут 18 февраля с места обострения столкновений в центре города Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратились 589 пострадавших, 379 из них госпитализированы», - говорится в сообщении.

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По оперативной информации, с 06.00 до 18.00 21 февраля 2014 года за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратилось 12 человек, 10 из них госпитализированы.

С начала столкновений погибли 77 человек.