Минздрав: С начала столкновений в Киеве погибли 77 человек, пострадали - 589
21:11, 21 февраля 2014Политика
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В Киеве по состоянию на 18.00 за медицинской помощью обратилось 589 человек, 379 из них - госпитализированы. С начала столкновений погибли 77 человек.
Число пострадавших в столкновениях в Киеве столице возросло до 589 человек - Минздрав
/ REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«По состоянию на 18.00 21 февраля 2014 с 10:00 20 минут 18 февраля с места обострения столкновений в центре города Киева к бригадам экстренной медицинской помощи и в учреждения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратились 589 пострадавших, 379 из них госпитализированы», - говорится в сообщении.
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По оперативной информации, с 06.00 до 18.00 21 февраля 2014 года за медицинской помощью к бригадам экстренной медицинской помощи обратилось 12 человек, 10 из них госпитализированы.
С начала столкновений погибли 77 человек.
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