Янукович выразил готовность провести досрочные выборы - премьер Польши

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

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Ранее в четверг главы МИД Франции, Германии и Польши Лоран Фабиус, Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский встретились в Киеве с Януковичем, после чего отправились на встречу с представителями украинской оппозиции.

«Результаты миссии трех министров иностранных дел Польши, Германии и Франции, которые находятся сейчас в Киеве, следующие: готовится документ по выходу из кризиса... Достигнуто согласие относительно готовности провести досрочные выборы еще в этом году, речь идет как о президентских, так и о парламентских выборах...», - заявил Туск на пресс-конференции в Варшаве, говоря об итогах встречи переговорщиков от ЕС с Януковичем.

По словам премьера, документ в настоящее время согласовывается с оппозицией.

Туск также утверждает, что представители ЕС обсуждают в Киеве вопрос формирования «правительства национального единства» и внесения изменений в Конституцию «до лета текущего года».