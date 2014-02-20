Янукович выразил готовность провести досрочные выборы - премьер Польши
Премьер Польши Дональд Туск заявляет, что Президент Украины Виктор Янукович в ходе переговоров с представителями ЕС выразил готовность провести досрочные выборы этого года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
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Ранее в четверг главы МИД Франции, Германии и Польши Лоран Фабиус, Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский встретились в Киеве с Януковичем, после чего отправились на встречу с представителями украинской оппозиции.
«Результаты миссии трех министров иностранных дел Польши, Германии и Франции, которые находятся сейчас в Киеве, следующие: готовится документ по выходу из кризиса... Достигнуто согласие относительно готовности провести досрочные выборы еще в этом году, речь идет как о президентских, так и о парламентских выборах...», - заявил Туск на пресс-конференции в Варшаве, говоря об итогах встречи переговорщиков от ЕС с Януковичем.
По словам премьера, документ в настоящее время согласовывается с оппозицией.
Туск также утверждает, что представители ЕС обсуждают в Киеве вопрос формирования «правительства национального единства» и внесения изменений в Конституцию «до лета текущего года».