На углу Шелковичной и Лютеранской частично перекрыли дорогу
16:51, 19 февраля 2014Политика
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На углу Шелковичной и Лютеранской неизвестные положили бетонные плиты, которые блокируют движение по тротуарам и частично - на дороге
Блокирование дороги на углу Шелковичной и Лютеранской / ФБ Илья Власюк
Об этом сообщает пользователь Illia Vlasiuk на своей странице в Фейсбук.
По его словам, места на дороге осталось для проезда двух легковушек или одного грузовика.
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