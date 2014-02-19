На углу Шелковичной и Лютеранской частично перекрыли дорогу

16:51, 19 февраля 2014
Политика
1

На углу Шелковичной и Лютеранской неизвестные положили бетонные плиты, которые блокируют движение по тротуарам и частично - на дороге

Блокирование дороги на углу Шелковичной и Лютеранской

Об этом сообщает пользователь Illia Vlasiuk на своей странице в Фейсбук.

По его словам, места на дороге осталось для проезда двух легковушек или одного грузовика.

Читайте такжеСиловики строят баррикады на Грушевского

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter