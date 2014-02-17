Улица Грушевского и Парковая аллея в Киеве остаются перекрытыми

В Киеве на улице Грушевского митингующие разобрали центральную часть баррикад и построили посредине проезжей части ворота.

Как передает корреспондент УНИАН, Парковая аллея, как и раньше, заблокирована мешками со снегом.

К баррикадам пока не пускают никого, в том числе и журналистов.

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С другой стороны баррикад милиционеры, как и раньше, стоят в оцеплении.

Также перекрыты подходы к парламенту с улиц Садовой, Липской и Шелковичной.