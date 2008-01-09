Полтавский горком КПУ ликвидирован за коалицию с БЮТ и Нашей Украиной

Полтавский городской комитет Коммунистической партии Украины ликвидирован, а 20 партийных активистов комитета - члены горкома, секретари первичных организаций и члены бюро райкомов КПУ написали заявления о выходе из партии. Об этом журналистам сообщил бывший первый секретарь Полтавского горкома КПУ Алексей ГАВРИКОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, Президиум Центрального комитета Коммунистической партии в январе принял Постановление о роспуске Полтавского городского комитета партии.

Как заявил А.ГАВРИКОВ, роспуск городской организации готовился руководством обкома и Президиума ЦК КПУ втайне от городского комитета КПУ, без учета мнения первичных партийных организаций.

А.ГАВРИКОВ считает причиной роспуска горкома - возросший авторитет горкома КПУ, благодаря активной работе коммунистов - депутатов городского и районных советов.

А.ГАВРИКОВ говорит, что в течение 2007 года горком КПУ неоднократно письменно обращался в адрес первого секретаря ЦК КПУ Петра СИМОНЕНКО с просьбами разобраться в конфликтной ситуации между областным и городским комитетами КПУ, но ответа так и не получил.

"Полтава - единственный областной центр Украины, где больше не функционирует горком КПУ, а 20 партийных активистов комитета - члены горкома, секретари первичных организаций и члены бюро райкомов КПУ написали заявления о выходе из партии", - сказал А.ГАВРИКОВ.

Кроме того, в организации насчитывалось около тысячи активных членов, перешедших в областную организацию КПУ.

Как сообщалось, А.ГАВРИКОВ - депутат Полтавского горсовета и возглавляет там фракцию КПУ, которая вошла в коалицию с депутатами от БЮТ, «Нашей Украины» и СПУ.