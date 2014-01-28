Сегодня ВР может внести изменения в "законы 16 января" и пересмотреть состав правительства
Сегодня состоится внеочередная сессия Верховной Рады, на которой депутаты рассмотрят ситуацию в Украине
Кроме того, на сессии могут быть приняты решения о кадровых перестановках в правительстве, а также внесены изменения в законы, принятые парламентом 16 января.
Начало внеочередной сессии Верховной Рады назначено на 10.00.
Сессию назначил спикер Владимир Рыбак в ответ на инициативу народных депутатов.
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Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.
Большинство законов ограничивают права и свободы человека .
После принятия этих законов 19 января в Киеве начались столкновения между митингующими и правоохранителями. Сотни людей ранены, есть погибшие.