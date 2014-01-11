Соорганизатор: В Харькове “титушки” заблокировали регистрацию участников форума Евромайданов
В Харькове молодые люди спортивного телосложения заблокировали выход из помещения по улице Чернышевского, где сейчас проходит регистрация участников Первого всеукраинского форума Евромайданов.
Об этом корреспондента УНИАН сообщил соорганизатор форума, общественный активист Дмитрий Пилипец.
По его словам, молодые люди блокируют работу регистрационной комиссии, а также не пропускают участников форума в микроавтобусы, которые должны были бы отвезти их к месту проведения съезда.
В это время наблюдатели и журналисты, планировавшие освещать работу форума, который должен был состояться в помещение Харьковского автомобильно-дорожного техникума, переезжают в другое помещение, где, возможно состоится форум.
Как сообщал УНИАН, 11-12 в Харькове должен состояться Всеукраинский форум Евромайданов.
Форум должен был начаться около 12.00. Вместе с тем делегатов мероприятия попросили покинуть актовый зал автомобильно-дорожного техникума, в котором должно было начаться пленарное заседание съезда. Около 12.30 к участникам форума, которых организаторы начали заводить в актовый зал техникума, подошел мужчина, который представился директором техникума Анатолием Перевозником. Мужчина в ультимативной форме попросил людей покинуть помещение.
В то же время работница техникума отметила, что “произошла накладка, и в этом помещении должно проходить другое мероприятие”.