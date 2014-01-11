Соорганизатор: В Харькове “титушки” заблокировали регистрацию участников форума Евромайданов

Об этом корреспондента УНИАН сообщил соорганизатор форума, общественный активист Дмитрий Пилипец.

По его словам, молодые люди блокируют работу регистрационной комиссии, а также не пропускают участников форума в микроавтобусы, которые должны были бы отвезти их к месту проведения съезда.

В это время наблюдатели и журналисты, планировавшие освещать работу форума, который должен был состояться в помещение Харьковского автомобильно-дорожного техникума, переезжают в другое помещение, где, возможно состоится форум.

Как сообщал УНИАН, 11-12 в Харькове должен состояться Всеукраинский форум Евромайданов.

Форум должен был начаться около 12.00. Вместе с тем делегатов мероприятия попросили покинуть актовый зал автомобильно-дорожного техникума, в котором должно было начаться пленарное заседание съезда. Около 12.30 к участникам форума, которых организаторы начали заводить в актовый зал техникума, подошел мужчина, который представился директором техникума Анатолием Перевозником. Мужчина в ультимативной форме попросил людей покинуть помещение.

В то же время работница техникума отметила, что “произошла накладка, и в этом помещении должно проходить другое мероприятие”.