В МВД говорят, что дом активиста Евромайдана никто не захватывал

Информация по поводу якобы захвата дома одного из активистов Майдана в Киеве не соответствует действительности, заявляют в милиции.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, по данным некоторых Интернет-СМИ, сегодня «титушки захватили дом одного из активистов Евромайдана».

Отдел связей с общественностью столичной милиции сообщает, что сегодня около 11.30 в милицию обратился гражданин и сообщил, что по улице Богатырской, 34-А (кооператив «Фронтовик», первая линия, улица Садовая, 3) неизвестные ворвались и захватили его частный дом. На место немедленно был направлен ближайший автопатруль с правоохранителями и следственно-оперативная группа Оболонского райуправления ГУМВД Украины в городе Киеве.

Работники милиции установили, что между прежними и новыми владельцами частного дома возник конфликт относительно права собственности на него. Также установлено, что заявитель не является активистом и не имеет никакого отношения к Евромайдану, как о том сообщали отдельные СМИ.

Данное сообщение зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Столичная милиция просит представителей СМИ распространять исключительно проверенную информацию и достоверные факты, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным ZN.UA со ссылкой на одного из активистов Алексея Германа, неизвестные молодые люди спортивного телосложения сегодня захватили частный дом активиста Евромайдана Сергея Онищенко в Киеве по улице Богатырской, 34-я (кооператив "Фронтовик").

По словам Германа, около 11.30 примерно 20 человек ворвались в дом Онищенко, избили его и выбросили на улицу. При этом в доме удерживается жена Онищенко и годовалый ребенок.

Герман уточнил, что следственная группа МВД прибыла на место происшествия более чем через час после вызова. Он также отметил, что захватившие дом люди вооружены. В частности, он сам видел у одно из нападавших пистолет ПМ.