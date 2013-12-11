Мэр Донецка считает, что оппозиционеры «хотят на плечах Майдана прийти к власти»

Мэр Донецка Александр Лукьянченко считает, что политики, требующие отставки руководства страны, «хотят на плечах Майдана прийти к власти».

Об этом он сказал сегодня в ходе круглого стола «План действий для страны», организованного Телевизионной службой новостей и информационным агентством УНИАН.

«Ситуация в Киеве, безусловно, вызывает тревогу за судьбу страны. Сегодня складывается тупиковая ситуация. А победителей в тупиковых ситуациях не бывает», - сказал мэр Донецка во время круглого стола, участие в котором он принял с помощью интернет-связи.

Лукьянченко считает, что в данной ситуации выходом может быть только компромисс. «Ни одной из сторон из кризиса не удастся выйти, ничем не пожертвовав», - отметил мэр.

Он подчеркнул, что сейчас необходим диалог на всех уровнях. «Чем больше будет точек контакта, тем быстрее политики поймут, что украинцы не хотят затягивания и противостояния. Ультиматум не приводит к решению, ультиматум усиливает противостояние», - сказал Лукьянченко.

По его мнению, «политики, отказывающиеся от переговоров, и требующие отстранить легитимно избранную власть, хотят разделить Украину и на плечах Майдана прийти к власти».

«Других целей у них нет. Их не волнует судьба большинства народа и судьба Украины», - сказал мэр.