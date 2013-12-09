Милиция продолжает плотными кордонами перекрывать подступы к Кабмину (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, между тем митингующие продолжают находиться вблизи разобранной баррикады на подходах к Дому правительства и на холме напротив него и в Мариинском парке.

Как и раньше, автобусами плотно перегорожен въезд на улицы Грушевского, Садовую, Институтскую, Шелковичную.

Возле центрального входа в Дому правительства за металлическими щитами находятся 10 сотрудников милиции, а также около 20 транспортных средств с правоохранителями.

Между тем бойцы Внутренних войск грузят в грузовики остатки баррикады.

Поскольку проезжая часть не расчищена от снега, время от времени автомобиль буксует и военнослужащим приходится его толкать.

В настоящее время свою очередь для загрузки ожидает другой многотонный грузовик.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, к центру Киева начали стягивать силы правоохранителей. Они практически окружили Майдан Незалежности со всех сторон. Также на Крещатик приехала тяжелая снегоуборочная техника. Участники акции протеста на Майдане Незалежности готовятся отбивать штурм.

После наступления темноты правоохранители окружили палаточный лагерь митингующих на перекрестке улиц Шелковичной и Богомольца. Также милиция перекрыла автобусами улицу Грушевского практически от Европейской площади до Арсенальной площади. Три палатки митингующих на перекрестке Крепостного переулка и ул. Институтской заблокированы несколькими сотнями бойцов внутренних войск в шлемах и со щитами.

Бойцы «Беркута» и Внутренних войск оттеснили митингующих, а коммунальщики разобрали построенные возле Кабмина баррикады.