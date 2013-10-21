Симоненко возмущен количеством евроделегатов, из-за которых весь Киев стоит в пробках

Лидер фракции КПУ Петр Симоненко связывает транспортные пробки в Киеве с евроинтеграцией Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на согласительном совете в Верховной Раде, Симоненко сказал: «С этой евроинтеграцией сегодня по Киеву проехать невозможно. Их понаехало здесь, как не знаю кого и сколько, и каждому машину сопровождения подавай».

Он отметил, что «приехали какие-то клерки, вам руки выкручивают, хвосты накручивают, а наши люди простые страдают».

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Симоненко сказал, что глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинський «с наглостью», не скрывая, сказал, что «деньги на пропаганду евроинтеграции выделяет Европа».

Лидер КПУ подчеркнул: «Вам заплатил Запад деньги, и вы лепечете все подряд и не думаете, какие последствия для народа будут» от этой евроинтеграции.