В поездах будут не только принудительно кормить, но и насильно укладывать спать

«Укрзализныця» намерена включить в стоимость железнодорожных пассажирских билетов плату за постельное белье. Об этом сообщил генеральный директор ведомства Василий ГЛАДКИХ сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «мы занимаемся сейчас (этим вопросом), и уже в СВ-вагонах это практикуем».

По словам В.ГЛАДКИХ, такая мера позволит избежать ситуаций, когда вместо казенного постельного белья проводники выдают пассажирам свое, принесенное из дому, подделывая даже штампы на простынях и, соответственно, получая от пассажиров за эту услугу деньги.

По его данным, подобные случаи составляют на железной дороге 28%.

Напомним, в настоящее время стоимость постельного белья в украинских поездах составляет 7-10 грн.