Политолог: у Киева нужно забрать часть столичных функций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал политолог Вадим Карасев во время круглого стола на тему "Киев будущего: новая философия городского развития".

"Киев является жертвой центропериферийной структуры государства. Во-первых, Киев имеет сверхконцентрацию столичных функций, из-за чего в городе много чиновников, политиков и автомобилей, а для жителей столицы нет места. В Германии, например, 8 городов несут столичные функции. В Кельне - Министерство торгового флота, Франкфурт-на-Майне - финансовая столица Германии, в Бонне много федеральных министерств, конечно, в Берлине также. А все постсоветские государства концентрируют столичные функции в одном городе", - отметил Карасев.

Также, по словам политолога, когда все столичные функции сосредоточены в одном городе, это дает колоссальную нагрузку на инфраструктуру города, экологию и тому подобное.

"Кроме того, Киев чрезвычайно перенаселен, и реальную статистику получить невозможно. Особенно учитывая то, что каждая новая региональная власть приводит с собой свою команду, начиная от уборщиц, заканчивая извозчиками. Понятно, что тогда необходимо всех расселить, и о Генплане уже никто не думает", - сказал он.

Между тем, среди проблем города Карасев выделил отсутствие полноценного самоуправления.

"Проблема не в том, что райсоветы были ликвидированы. Проблема в том, что не работают городские комюнити. Невозможно таким большим городом руководить из одного центра одним человеком. Почему в Брюсселе 7 мэров? Потому что в разных районах Брюсселя - разные интересы. Интересы, например, жителей Оболони не всегда совпадают с интересами жителей центра. Поэтому нужно возобновлять муниципальное самоуправление, муниципалитеты. Только ни в коем случае не райсоветы", - отметил политолог.