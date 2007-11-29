Мороз считает Яценюка оптимальным кандидатом на место председателя ВР

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ считает самой оптимальной среди предлагаемых кандидатур на должность Председателя ВР кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в интервью журналистам.

А.МОРОЗ заметил, что «из предлагаемого набора, он, видимо, наиболее оптимальная кандидатура, учитывая внешнюю поддержку».

Отвечая на вопрос, считает ли он устойчивой демократическую коалицию, которая была создана сегодня, А.МОРОЗ отметил, что, учитывая поддержку этой коалиции Президентом, можно надеяться, что коалиция будет держаться. «А впрочем, увидим», - сказал он.

Он считает, что первым испытанием коалиции будет голосование по кандидатурам спикера и премьер-министра.

А.МОРОЗ раскритиковал инициативы проголосовать «в пакете» за утверждение Председателя парламента и главы правительства.

А.МОРОЗ подчеркнул, что назначение этих высоких должностных лиц предусмотрено совершенно разными процедурами, в частности, кандидатуру премьера по предложению коалиции вносит на рассмотрение ВР Президент, а Председателя парламента избирают сами народные депутаты.