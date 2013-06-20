Арбузов: Сельхозпредприятия увеличили производство продукции на 10%

При такой динамике объемы сельхозпроизводства в течение ближайших двух лет могут достичь 260 миллиардов гривен, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, сообщает ForUm.

«Сегодня аграрный сектор одним из первых показывает эффективность Программы активизации экономики на 2013-2014 годы. За 5 месяцев текущего года объемы сельхозпроизводства увеличились на 5,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наибольший рост показали предприятия аграрного сектора, которые произвели на 10,2% сельхозпродукции больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом объемы производства сельхозпродукции выросли в 21 области страны», – цитирует первого вице-премьер-министра его пресс-служба.

Однако, по его мнению, важным является наращивание сельхозпроизводства хозяйствами населения. В этом году они произвели на 1,2% продукции больше, чем в 2012 году.

«Наращивание производства аграрной продукции хозяйствами населения является одной из ключевых задач Минагрополитики. Это станет возможным благодаря государственной поддержке фермерских хозяйств, реализации пилотных проектов по заготовке и реализации молочной продукции, производимой сельскохозяйственными кооперативами, и развитию сети оптовых рынков», – подчеркнул Арбузов.