В Борщеве 22 июня состоится перезахоронение 24-х защитников Киева

Приглашаем журналистов принять участие в торжественном перезахоронении 24-х защитников Киевщины, погибших в Барышевском котле в сентябре 1941 года. Они были найдены поисковиками ВОО «Союз «Народная память» в ходе поисковой Вахты «Память жива!», которая проходит в Барышевском районе с 14 по 22 июня этого года. Перезахоронение, приуроченное к скорбной годовщине начала Великой Отечественной войны, состоится на мемориале защитникам Киева в Борщеве.

Двух из 24-х погибших поисковикам удалось идентифицировать. Это сержант Гаврилов, личность которого установили по надписи на фляге, а звание – по сохранившимся сержантским петлицам. Его имя и подробности биографии поисковики будут устанавливать в ближайшее время, а также попытаются разыскать родственников.

Судьбу найденного раньше других сержанта Михаила Литовченко удалось установить точно и даже разыскать его родственников. Уроженец Днепропетровщины был талантливым музыкантом и учился в Киевской консерватории. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии и с 1941 года считался пропавшим без вести. В Днепропетровске, в родительском доме Михаила Литовченко, до сих пор живут его родственники, которые 22 июня приедут на перезахоронение в Борщев.

Приглашаем журналистов 22 июня принять участие в торжественном перезахоронении защитников Киева на мемориале «Атакующий солдат» в Борщеве.

Начало мероприятия в 9.30. Выезд из Киева в 8.00. Организаторы предоставляют транспорт для журналистов. Аккредитация по тел.: 067-249-70-43.