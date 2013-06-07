В Кремле назвали слухами предположения о том, что Путин вскоре женится

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" он отрицательно ответил на вопрос, появилась ли у главы государства какая-то другая женщина. "Нет, это не так", - сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что решение Путиных о разводе было обоюдным.

"Опять же, я предлагаю обратиться к их же словам, к словам Владимира Владимировича и Людмилы Александровны. Все остальное - это из серии сплетен, слухов и домыслов. Совершенно не трудно даже не экспертному взгляду посмотреть на рабочий график Путина. И вы поймете, что его жизнь - наверное, к сожалению - никоим образом не связана ни с какими семейными отношениями, она связана только с теми обязанностями, с той ответственностью, которую он несет как глава государства", - сказал он.

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Отвечая на уточняющий вопрос, стоил ли ждать президентской свадьбы, Песков заметил: "Я не думаю, что подобный ответ входит в обязанности пресс-секретаря. Но я могу вам с уверенностью сказать, что все это относится скорее к категории слухов и пересудов".

В четверг вечером президент с супругой побывали на балете "Эсмеральда"в Государственном Кремлевском дворце. Чуть позже в телеинтервью они объявили, что решили развестись после почти 30-летнего брака. Людмила Путина объяснила их расставание тем, что из-за должности президента они с мужем практически не видятся.

РИА Новости