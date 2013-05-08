Милиция опровергает, что во Львов стягивают бойцов из других областей

Заявления о том, что 9 мая во Львове готовятся масштабные провокации, а в город стягивают дополнительные подразделения МВД из других областей не отвечают действительности.

Об этом заявил в комментарии УНИАН начальник главного управления МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр Рудяк.

„Если кому-то стало известно, что готовится силовой вариант развития событий во время мероприятий 9 мая во Львове – пусть обратится в правоохранительные органы и мы готовы немедленно отреагировать на это. Будут оперативно проведены соответствующие мероприятия”, - заявил Рудяк.

Он также отметил, что львовские правоохранители готовы к любому развитию событий и готовы обеспечить общественный порядок во время мероприятий 9 мая во Львове.

„Милиции известно о сценариях, которые готовятся определенными лицами на 9 мая во Львове. Есть информация, что не политическими силами, а определенными лицами разрабатывается сценарий. Мы о них знаем. Упомянутые лица не связаны с представителями власти, представителями милиции либо представителями политических сил”, - отметил руководитель милиции Львовщины.

Рудяк также отметил, что правоохранители не имеют информации о возможном использовании „мощных пиротехнических взрывных средств”.

Как сообщал УНИАН, 8 мая председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Маркиян Лопачак заявил, что 9 мая власти готовят масштабные провокации во Львове, в город стягивают дополнительные подразделения МВД из других областей Украины, также во Львов прибудут бойцы спецподразделений силовых структур.

По его словам, из информированных источников стало известно, что власти готовят силовой вариант развития событий.

«Мы имеем информацию, что завтра в местах массового скопления людей будут действовать провокаторы, замаскированные под сторонников ВО «Свобода», которые будут использовать нашу партийную символику и провоцировать беспорядки с милицией. Также предполагается использование мощных пиротехнических взрывных средств», – отметил Лопачак.

Как известно, 9 мая 2011 года во Львове были организованы масштабные провокации с красными флагами. Тогда в город свезли людей из других регионов.