Турчинов считает кандидатуру Плюща нелогичной
... и Ющенко тут ни при чем
Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает нелогичным возможное выдвижение кандидатуры Ивана ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя информацию о том, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи 22 ноября может предложить блоку «Наша Украина – Народная самооборона» выдвинуть на должность председателя ВР кандидатуру И.ПЛЮЩА.
По словам А.ТУРЧИНОВА, «нелогично, наверное, выдвигать человека, который не подписал еще соглашение о создании коалиции». Он отметил, что от коалиции может быть выдвинут «тот человек, который входит в состав коалиции».
В то же время представитель БЮТ отметил, что в случае, если официально НУ-НС предложит кандидатуру И.ПЛЮЩА, то после обсуждения на собрании коалиции "это предложение, думаю, будет поддержано».
А.ТУРЧИНОВ добавил, что ни в Конституции Украины, ни в регламенте ВР нет позиции, что какую-то кандидатуру вносит Президент. По его словам, кандидатура должна быть согласована новосозданной коалицией, и в зависимости от того, какую кандидатуру «внесут наши коллеги из НУ-НС, мы будем поддерживать такую кандидатуру».
По словам А.ТУРЧИНОВА, пока еще есть кандидатура Вячеслава КИРИЛЕНКО, и если позиция изменится, тогда будет принято соответствующее решение.
Он добавил: «Мы привыкли выполнять свои обязанности, есть подписанное соглашение, в соглашении эта квота (речь идет о должности председателя ВР – УНИАН) не президентская, это квота именно блока НУ-НС».
А.ТУРЧИНОВ не исключил, что «от «Регионов» будут выдвижения подобного рода».
Как сообщал УНИАН, сегодня некоторые СМИ написали, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО намерен предложить народным депутатам от НУ-НС выдвинуть кандидатуру И.ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады.
Представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА не исключила, что кандидатуру представителя блока “Наша Украина – Народная самооборона” И.ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады может поддержать большинство народных депутатов.