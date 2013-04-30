На Закарпатье иномарка влетела в дом: есть пострадавшие (фото)
17:37, 30 апреля 2013Политика
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В Межгорье Закарпатской области иномарка въехала в жилой дом. Водитель и двое пассажиров травмированы.
Никто из жильцов дома не пострадал
30 апреля в 04:25 спасателям пгт Межгорье сообщили, что в районном центре на улице Шевченко легковой автомобиль, который двигался в направлении г. Долина, протаранил забор частного двора и въехал в жилой дом, сообщает ГСЧС в Закарпатской области.
29-летний водитель иномарки и его двое пассажиров 1988 и 1992 годов рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы в реанимационное отделение Межгорской райбольницы.
К счастью, никто из жильцов дома не пострадал. По предварительной версии, водитель иномарки выехал на полосу встречного транспорта, где не справился с управлением, и влетел в двор.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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