Суд в США освободил мужчину, отсидевшего 23 года по ложному обвинению

Об этом со ссылкой на телеканал CNN сообщает РИА Новости. Решение суда последовало после того, как прокуроры поставили под сомнение использованные против обвиняемого доказательства его вины из-за вскрывшихся фактов подтасовки свидетельских показаний. Ранта был освобожден в зале суда в четверг. "Сэр, вы теперь свободны", - цитирует информационный портал amNew York заключительную фразу судьи по этому делу.

Первой Ранту поздравила с освобождением беременная дочь, которой на момент его заключения под стражу было всего два года. Родители 58-летнего мужчины скончались, пока он был в тюрьме.

Раввин Хаскель Верцбергер был застрелен в феврале 1990 года, когда злоумышленник пытался ограбить ювелирный магазин. Преступнику удалось скрыться, а Ранта, на тот момент безработный, оказался рядом с местом преступления и из-за отсутствия алиби попал под подозрение. Мужчина изначально отрицал свою вину. В конечном итоге, он был осужден присяжными на 37 лет лишь при наличии косвенных доказательств и показаний свидетелей.

Однако в 2011 году один из свидетелей признался, что во время опознания указал на Ранту лишь потому, что "так его проинструктировал сделать следователь". В ходе дополнительного расследования другой свидетель также сознался в даче ложных показаний.