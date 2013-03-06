Ефремов: Власенко ранее 5 раз привлекался по делу о совместительстве

«Мы видим, что представители оппозиции блокируют трибуну, правда, трудно понять по поводу чего они это делают. Ведь парламент по волнующим их вопросам ничего не выполняет, все решается в судах», - говорит лидер регионалов.

В связи с этим, он выразил удивление повышенным интересом к ситуации с совместительством депутатского мандата с адвокатской деятельностью депутатом «Батьківщины» Сергея Власенко со стороны европейских парламентеров, сообщает РБК Украина.

«Когда звучат заявления, в том числе из-за рубежа, что их волнует ситуация по одному человеку, мне хотелось бы задать вопрос нашим коллегам – европейским парламентариям: «Почему вас не волнует, что лишен депутатских полномочий наш коллега депутат Веревский?». За него никто не беспокоится, а по другому коллеге, который будучи первым заместителем Налоговой администрации Украины в прошлом созыве, и при этом несколько раз проходил процедуру лишения полномочий народного депутата, и сейчас не сложил с себя полномочия по адвокатской деятельности, почему-то вопрос волнует. Коллеги насчитали, что в прошлом созыве 5 раз поднимался вопрос о снятии с него депутатских полномочий по факту совместительства. И каждый раз это сопровождалось тем, что он приходил на регламентный комитет с соответствующей бумажкой, что его там освободили от занимаемой должности, а на следующий день его снова утверждали и он выполнял функции руководителя налоговой службы. Это хроническая болезнь», - уверен депутат.

По его мнению, требование оппозиции того, чтобы спикер Владимир Рыбак отозвал заявление по Власенко у Высшего административного суда Украины, является незаконным.

«На совещании фракций Кличко и Тягнибок осторожно отозвались о блокировании парламента, а Яценюк заявил, что они готовы приступить к работе, если Рыбак отзовет свое заявление в суд. Получается, что депутат Свободы подал представление на Веревского, а наш депутат - на Власенко. Спикер не может отозвать эти заявления, у него нет полномочий, это нарушение закона. Нужно, чтобы депутаты отозвали. Мы их спросили, однако, еще не дождавшись ответа, получили уведомление, что парламент заблокирован», - добавил политик.