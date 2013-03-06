Ефремов: Власенко ранее 5 раз привлекался по делу о совместительстве
Глава фракции Партии регионов Александр Ефремов констатирует, что у Европы вызвала неоправданный ажиотаж ситуация с совместительством депутатского мандата с адвокатской деятельностью депутата «Батьківщины» Сергея Власенко.
«Мы видим, что представители оппозиции блокируют трибуну, правда, трудно понять по поводу чего они это делают. Ведь парламент по волнующим их вопросам ничего не выполняет, все решается в судах», - говорит лидер регионалов.
В связи с этим, он выразил удивление повышенным интересом к ситуации с совместительством депутатского мандата с адвокатской деятельностью депутатом «Батьківщины» Сергея Власенко со стороны европейских парламентеров, сообщает РБК Украина.
«Когда звучат заявления, в том числе из-за рубежа, что их волнует ситуация по одному человеку, мне хотелось бы задать вопрос нашим коллегам – европейским парламентариям: «Почему вас не волнует, что лишен депутатских полномочий наш коллега депутат Веревский?». За него никто не беспокоится, а по другому коллеге, который будучи первым заместителем Налоговой администрации Украины в прошлом созыве, и при этом несколько раз проходил процедуру лишения полномочий народного депутата, и сейчас не сложил с себя полномочия по адвокатской деятельности, почему-то вопрос волнует. Коллеги насчитали, что в прошлом созыве 5 раз поднимался вопрос о снятии с него депутатских полномочий по факту совместительства. И каждый раз это сопровождалось тем, что он приходил на регламентный комитет с соответствующей бумажкой, что его там освободили от занимаемой должности, а на следующий день его снова утверждали и он выполнял функции руководителя налоговой службы. Это хроническая болезнь», - уверен депутат.
По его мнению, требование оппозиции того, чтобы спикер Владимир Рыбак отозвал заявление по Власенко у Высшего административного суда Украины, является незаконным.
«На совещании фракций Кличко и Тягнибок осторожно отозвались о блокировании парламента, а Яценюк заявил, что они готовы приступить к работе, если Рыбак отзовет свое заявление в суд. Получается, что депутат Свободы подал представление на Веревского, а наш депутат - на Власенко. Спикер не может отозвать эти заявления, у него нет полномочий, это нарушение закона. Нужно, чтобы депутаты отозвали. Мы их спросили, однако, еще не дождавшись ответа, получили уведомление, что парламент заблокирован», - добавил политик.