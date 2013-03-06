Бондаренко обозвала лидеров оппозиции Трусом, Балбесом и Бывалым
На сегодня позиция Партии регионов заключается в том, что парламент должен эффективно работать, а работать в нем должны депутаты, которые голосуют персонально и не совмещают депутатскую деятельность с другими видами деятельности.
О таком в эфире «5 канала» заявила народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.
«Пока оппозиция возглавляемая Трусом, Балбесом и Бывалым отдыхает, потому что она ест вареники, фотографируется, рисует плакаты, ездит на шопинг в Вену и так далее, нам в это время приходится работать, в том числе в Комитетах, в Кабинете министров… Наша позиция следующая – в парламенте будут работать люди которые голосуют персонально и не совмещают свою депутатскую деятельность с иной другой», – заявила Бондаренко.
Бондаренко подчеркнула, что блокируя работу Верховной Рады оппозиция воплощает сценарий Кремля, ведь на повестке дня парламента стоят ряд документов по евроинтеграции Украины.
«То, что делается сейчас в парламенте – бесконечное блокирование, это как раз таки сценарий Кремля, потому что на повестке дня стоит семь документов по евроинтеграции», – добавила Бондаренко.