Бондаренко обозвала лидеров оппозиции Трусом, Балбесом и Бывалым

О таком в эфире «5 канала» заявила народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.

«Пока оппозиция возглавляемая Трусом, Балбесом и Бывалым отдыхает, потому что она ест вареники, фотографируется, рисует плакаты, ездит на шопинг в Вену и так далее, нам в это время приходится работать, в том числе в Комитетах, в Кабинете министров… Наша позиция следующая – в парламенте будут работать люди которые голосуют персонально и не совмещают свою депутатскую деятельность с иной другой», – заявила Бондаренко.

Бондаренко подчеркнула, что блокируя работу Верховной Рады оппозиция воплощает сценарий Кремля, ведь на повестке дня парламента стоят ряд документов по евроинтеграции Украины.

«То, что делается сейчас в парламенте – бесконечное блокирование, это как раз таки сценарий Кремля, потому что на повестке дня стоит семь документов по евроинтеграции», – добавила Бондаренко.