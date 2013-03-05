Тягнибок требует выгнать из Рады 20 депутатов с двойным гражданством
По информации ВО "Свобода", около 20 депутатов нынешней каденции имеют двойное гражданство.
Об этом заявил глава фракции "Свобода" Олег Тягнибок на совместном брифинге лидеров оппозиционных фракций.
"По нашей внутренней информации, около 20 депутатов нынешней Верховной Рады являются не только гражданами Украины, но и гражданами других стран. Они должны понести юридическую ответственность, то есть быть лишены полномочий. Потому что нельзя в одном кармане носить один паспорт, а в другом - второй", - цитирует Тягнибока Украинская правда.
По словам главного свободовца, его фракция еще на прошлой сессии подала запрос в СБУ, на основании которого этих депутатов должны лишить полномочий.
В "промежуточном ответе" СБУ сообщила, что этот вопрос не входит в ее компетенцию.
Тягнибок отметил, что полномочий должны быть лишены все депутаты-совместители.
"Все депутаты-совместители должны быть лишены полномочий, поскольку это нарушение. Но нельзя выборочно тыкать пальцами на неугодных", - добавил депутат.