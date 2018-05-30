Неделя в цифрах

1-ое место занимает Украина среди стран, которые страдают от торговли людьми по версии Международной организации по миграции. В целом, по оценкам представительства МОМ в Украине, свыше 120 тысяч украинских женщин, мужчин и детей пострадали от торговли людьми с 1991 года.

2-ой раз представители Партии регионов бойкотировали программу Анны Безулык «Справедливость» на телеканале «Интер». При этом сразу четверо представителей партии власти пришли на прямой эфир "Шустер Live" на Первом национальном. Впервые они проигонорировали новую программу на прошлой неделе.

2-ой член правительства Юлии Тимошенко получил политубежище за границей. В частности, и. о. министра обороны Валерий Иващенко получил соответствующий статус в Дании. До этого, бывший министр экономики Богдан Данилишин получил политическое убежище в Чехии.

2-их свидетелей – Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева – успел опросить на уходящей неделе Печерский суд по делу об убийстве Евгения Щербаня, в организации которого подозревают Юлии Тимошенко.

5 человек погибли при крушении самолета Ан-24 в Международном донецком аэропорту им. С.Прокофьева в Донецке, прилетевшего на матч Лиги чемпионов между Шахтером и Боруссией. Игру начали минутой молчания.

10-километровый затор образовался в Закарпатской области на автодороге государственного значения сообщением «Киев-Чоп» возле села Клячаново Мукачевского района после того, как водитель служебного автомобиля Skoda fabia совершил наезд на 49-летнюю местную жительницу, передвигавшуюся на велосипеде.

11 дней осталось у Кабинета министров Николая Азарова для того, чтобы обнародовать в парламенте программу действий правительства. В противном случае, фракция коммунистов обещает инициировать отставку правительства путем процедуры выражения недоверия.

58% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. Таковы данные социологического опроса Центра Разумкова. Меньше всего украинцы поддерживают деятельность украинских судов, Верховной Рады прокуратуры. В то же время наибольшим доверием в Украине пользуется церковь – 66,5% и украинские СМИ – 61%.

73% украинцев испытывали неуверенность в своем будущем в прошлом году (согласно данным опроса Института социологии НАН Украины). Говоря об ожиданиях на 2013 год, только 15% населения выразили уверенность в том, что жизнь более-менее наладится, а 51% уверен, что никакого улучшения не будет.

300-от томов достигло количество собранных материалов в ходе расследования уголовного дела об убийстве харьковского судьи Владимира Трофимова и трех членов его семьи. В следственно-оперативную группу, которая занимается резонансным преступлением, входят более 40 сотрудников правоохранительных органов, в рамках дела допрошено 18 тысяч свидетелей, назначено 550 экспертиз, половина из которых уже проведена. Однако раскрыть преступление пока не удается.

11 000 гривен задолжал за тепло депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов, которому принадлежат четыре квартиры в одном из самых престижных домов Киева, которые он ранее не указал в налоговой декларации.

1700 гривен штрафа наложила судья Печерского райсуда Киева Оксана Царевич на экс-премьер-министра Юлию Тимошенко за неуважение к суду, а именно - за отказ явиться на заседание в Киев по делу об убийстве Евгения Щербаня. Такой же штраф за неуважение к суду получил и защитник Тимошенко Сергей Власенко.

80 600 человек составило сокращение населения Украины за прошедший год. Таким образом, по официальным данным, украинцев осталось 45 миллионов 553 тысячи человек.

3 000 000 долларов якобы заплатила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко за убийство Евгения Щербаня по словам одного из свидетелей – Сергея Зайцева..

5 063 000 составило количество абонентов Интернет в Украине по итогам 2012 года, что на 21,1% больше, чем в 2011 году.

35 700 000 гривен предусмотрено в 2013 году на автомобильное обеспечение деятельности Верховной Рады. Содержание только одного автомобиля парламенской автобазы обойдется бюджету в 150 тысяч гривен.

4 300 000 000 долларов получила Украина в 2012 году от резидентов и нерезидентов через международные платежные системы.

6 013 000 000 долларов вложили в экономику Украины иностранные инвесторы, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.). Инвестиции поступали из 130 стран мира. Основными странами-инвесторами Украины остаются Кипр – 17,275 млрд долл., Германия – 6,317 млрд долл., Нидерланды – 5,169 млрд долл. и Российская Федерация – 3,786 млрд долл.

15 800 000 000 долларов – такова рекордная дыра, образовавшаяся в торговом балансе Украины в 2012 году. К этому привела закупка бурильного оборудования и снижение поступлений от экспорта металлургической и химической промышленности.

21 800 000 000 гривен составит запланированный дефицит Пенсионного фонда Украина в 2013 году, что на 24,8% меньше фактического показателя за прошлый год.