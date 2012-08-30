Азаров говорит, что российская автомобильная война Украины не коснется

Об этом глава правительства заявил в интервью «5 каналу», сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Я думаю, что относительно Украины такой сбор не будет введен», - сказал Н.Азаров.

По его словам, в случае введения россиянами такого сбора, Украина будет вынуждена прибегнуть к соответствующим шагам, что приведет к значительному подорожанию продукции российского автопрома на отечественном рынке.

Премьер-министр также выразил надежду на то, что в этом вопросе с РФ будет найдено компромиссное решение.

Напомним, с 1 сентября Россия вводит утилизационный сбор на импортные автомобили. По мнению экспертов, это делается с целью, в первую очередь, защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.