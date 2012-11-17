Мать Мазурка на кладбище заявила, что хоронит чужого ребенка

Как пишет газета "Сегодня", на похоронах "караванского стрелка" присутствовали около десятка его родственников, а также журналисты. Я.Мазурка хоронили в открытом гробу.

"Отметим, что гроб изначально никто не планировал открывать, однако на этом настояла мать Мазурка - Галина. По ее словам, в морге было темно, и поэтому она не смогла разглядеть тело", - сообщает издание.

Газета отмечает, что Г.Мазурок утверждает, что в гробу находится не ее сын. На кладбище она заявила, что хоронит чужого ребенка. В свою очередь Людмила Мазурок – супруга "стрелка" – несколько раз едва не теряла сознание, а ее дочь постоянно рыдала.

Издание также сообщает, что похоронили Я.Мазурка очень быстро. После того, как родственники зажгли свечи и трижды прочитали Отче наш, гроб с усопшим предали земле.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. По предварительным данным милиции, мужчина покончил с собой, выстрелив себе в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Я.Мазурка.

8 ноября Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что отпечатки пальцев рук погибшего идентичные следам пальцев рук, «изъятым при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».