ЦИК говорит, что выборы состоялись: явка - почти 57%

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные обнародованы в Центральной избирательной комиссии информационно-аналитической системой "Выборы-2012" на основании полученной информации с избирательных участков 35 из 225 избирательных округов.

Наиболее активными регионами являются Львовская область – 68,36%, Киевская область – 65,95%, Волынская область – 64,86%, Киев – 63,26%, Хмельницкая область – 61,85%, Луганская область – 57,68%.

Самую низкую явку по состоянию на 20.00 продемонстрировали избиратели Херсонской области – 47,53%, Крыма – 47,92% и Харьковской области – 49, 87%.

Пока еще нет данных о явке избирателей на момент закрытия участков из Одесской, Черкасской, Полтавской, Житомирской, Винницкой областей.