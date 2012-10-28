Кличко подтвердил, что готов объединиться с «Батькивщиной» и Тягнибоком в ВР

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко подтверждает готовность своей политической силы объединиться в новой Верховной Раде с Объединенной оппозицией «Батьківщина» и ВО «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сообщил, комментируя результаты только что обнародованных exit-poll.

Он напомнил, что еще раньше «УДАР» четко высказался в пользу сотрудничества с оппозицией.

Вместе с тем, заявил В.Кличко, никакого сотрудничества с Партией регионов и КПУ быть не может.

В.Кличко выразил уверенность в том, что партия «УДАР» объединится в новом парламенте с Объединенной оппозицией «Батьківщина» и ВО «Свобода».

«Я уверен, что мы это сделаем (объединимся – УНИАН) с партией «Батьківщина» и «Свободой», - сказал он.