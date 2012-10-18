СМИ: Дочь Тимошенко потратила на день рождения бойфренда больше 60 тысяч гривень

По утверждению источников «Сегодня», празднование проводилось с размахом. «Была красная дорожка, фреши и сало на 7000 гривен, аниматоры в матросских костюмах и 150 воздушных шаров», - пишет издание.

Как стало известно «Сегодня», чтобы отметить 30-летие Чечеткина в августе (Женя старше Артура на 2 года), она якобы организовала праздник на арендованном за 17,5 тыс. грн теплоходе «Эдем» («Рай»), который катал гостей по Днепру.



По словам источника издания, компания собралась небольшая, всего полтора десятка человек. «Эдем» относится к классу VIP прогулочных суден — есть салон-ресторан, 11 кают, сауна и небольшой бассейн. Как рассказал изданию один из тех, кто развлекал гостей, сама Евгения Тимошенко была на судне не очень долго.

Получить комментарий у самой Евгении, действительно ли она устроила такое празднование дня рождения Артуру, изданиию не удалось — ее телефон молчит, а сама Евгения Тимошенко сейчас принимает участие в конгрессе Европейской народной партии в Румынии.



Как сообщали СМИ, после развода с британским рок-музыкантом Шоном Карром у девушки появился новый кавалер — американский бизнесмен из Одессы Артур Чечеткин.



О бойфренде Жени Тимошенко известно немного, он старается скрываться от прессы. Родился в Одессе, но когда ему было 13—14 лет, его мама уехала в Штаты и забрала сына с собой. Там ему удалось организовать успешный бизнес в сфере недвижимости. До недавнего у Чечеткина была также своя коллекторская фирма по выбиванию долгов в Одессе. Но год назад он продал ее.