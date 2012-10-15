Сын Костусева дарит избирателям в Одессе лук и картошку
12:09, 15 октября 2012Политика
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Представители кандидата в нардепы Алексея Гончаренко дарят избирателям в Одессе картошку и лук.
пайки Костусева, фото Фейсбук
Об этом сообщают сами одесситы в соцсетях, передает сайт «Главное».
«Ровно в 8.30 (это в воскресенье!) раздался звонок в дверь и группа молодых людей (маман нашла их очень красивыми:-), выдали старушке подарок от Лёши Гончаренко (кандидата в депутаты по её округу) - пакет картошки и лука!:-)) Маман в полном восторге!:-))», - рассказывают одесситы в Facebook.
пайки Костусева, фото Фейсбук
В паек от А.Гончаренко входит 10 кг картошки и 5 кг лука.
А.Гончаренко в Одессе баллотируется по 133-му избирательному округу. Напомним, его отец – Алексей Костусев – Одесский городской голова
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