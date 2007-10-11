Партия зелёных отвергает обвинения в давлении на газету «24»

Партия зеленых Украины отвергает обвинения в давлении на газету “24”. Об этом говорится в заявлении партии, распространенном ее пресс-службой.

В заявлении отмечается, что ПЗУ является политической силой, которая исповедует принципы демократии и права, поэтому в своей деятельности всегда руководствовалась и руководствуется нормами действующего законодательства. “Обвинения в давлении на «Газету 24» являются безосновательными и необоснованными, ведь все материалы размещались исключительно в соответствии с условиями заключенных договоров, которые являются подтверждением волеизъявления сторон”, – заявляет ПЗУ. В свою очередь, договорные отношения регулируются Конституцией Украины, Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины, а в период избирательной кампании также Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины», отмечается в заявлении.

“Очень досадно, что люди, которые занимаются журналистикой, пытаются прикрыть собственные неудачи политическими обвинениями”, – считают члены партии. Проблемы неэффективного менеджмента и творческие просчеты должны решаться другими методами, отмечается в заявлении. “В данном случае имеем обычную подмену понятий, политическая цензура имеет другую сущность. Поэтому апеллировать к свободе слова в данной ситуации неуместно”, - отмечают “зеленые”.

Что касается результатов досрочных парламентских выборов в заявлении отмечаются, что для Партии зеленых Украины преодоление проходного барьера не было самоцелью, главный приоритет ПЗУ – экологизация политики и обеспечение условий для полноценной жизни будущих поколений. “Зеленые” считают сегодняшнюю заинтересованность первых лиц государства и общественно-политических деятелей экологической тематикой достижением своей партии.

Эту тенденцию партия готова и в дальнейшем активно поддерживать и развивать. Обновленная команда и председатель Партии зеленых Украины Владимир КОСТЕРИН будут прилагать максимум усилий для развития страны на принципах свободы, плюрализма и уважения к каждой личности, отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 9 октября ряд СМИ обнародовали открытое письмо главного редактора “Газеты 24” Виталия ПОРТНИКОВА к журналистам и сотрудникам “Газеты 24”, читателям этого издания, в котором он сообщил о своем освобождении от должности главного редактора. “Это решение было принято мной после беседы с инвестором проекта Владимиром КОСТЕРИНЫМ, который заявил о необходимости осуществление внутреннего надзора за деятельностью редакции со стороны управляющей компании, что подтвердило желание установить политический контроль над выходом возглавляемого мной издания”, - говорится в документе.

"Не буду скрывать, что с попытками опубликовать в издании материалы, которые расходятся с концепцией издания, мне пришлось сталкиваться с первых дней работы шеф-редактором, а затем и главным редактором "Газеты 24". Но сначала мне удавалось им более-менее эффективно противостоять, а тем самым и отгораживать коллектив редакции от попыток политического использования инвестором и его ближайшим окружением", - пишет В.ПОРТНИКОВ.

По его словам, ситуация кардинально изменилась после парламентских выборов, на которых возглавляемая В.КОСТЕРИНЫМ партия (Партия зеленых Украины) выступила "крайне неудачно".

"Виновными в этом оказались СМИ, принадлежащие инвестору, – телеканал "Тонис" и "Газета 24". Стали осуществлять попытки смены руководства этих СМИ", - заявляет В.ПОРТНИКОВ.