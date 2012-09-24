Общественность требует защиты активистов и Беличанского леса

Во вторник, 25 сентября 2012 года, в 11:00 под Администрацией Президента Украины (ул. Банковая, 11) состоится акция протеста против бандитских угроз защитникам Беличанского леса! Экологи, журналисты, общественные активисты, жители соберутся под АП и передадут Президенту 10 тыс. подписей граждан под обращением о создании Национального природного парка на этой территории.

Эта тема в последние годы постоянно освещалась различными СМИ, в частности: СТБ, «1+1», «Новый канал», «5 канал», «Евроньюс», ТРК «Киев», «Украинская правда», «Дело», «Сегодня», «Украинские новости» и др.

Необходимость создания Национального парка на территории Беличанского леса поддерживают своими подписями редакции СТБ, «Нового канала», «Телекритики», онлайн-издания segodnya.ua, журнала и интернет-издания «Корреспондент», «Украинских новостей», «Украинских национальных новостей», журналистского коллектива «Известий в Украине», «Газеты киевской» и других СМИ, а также преподаватели и студенты Киево-Могилянской академии, киевляне, коцюбинчане, ирпенцы, бучанцы и жители других населённых пунктов Киевщины, которые вместе с работниками редакций СМИ подписали обращение к Президенту.

Обращение к гаранту о насущной необходимости создания Национального парка на территории Беличанского леса подписали также представитель международных природоохранных организаций, координатор Всемирного фонда природы WWF в Украине Андрей Белоконь и национальный представитель Forest Stewardship Сouncil в Украине Павел Кравец.

Общественность требует от Президента, как гаранта Конституции, выполнить своё обещание защитить 4000 га Беличанского леса от незаконной раздачи и застройки, и защитить активистов от бандитов! Это можно сделать, подписав указ о предоставлении Беличанскому лесу статуса Национального природного парка.

Общественность также возмутило и встревожило заявление Ирины Федорив http://blogs.pravda.com.ua/authors/fedoriv/505c46d73e92e/, известной журналистки, преподавательницы и депутата Коцюбинского поселкового совета об угрозах ей и её семье по её журналистской деятельности по освещению этой темы в СМИ. Борьба за 4000 га леса возле Киева продолжается уже четыре года. Для местной общины и киевлян, которые объединили усилия для создания национального парка, лес – это место отдыха и эстетического удовольствия. Для бандитов – это миллионы долларов прибыли, ради которых они уже сожгли машину одном активисту, а сейчас готовы на всё.

Организаторы: Общественный комитет сохранения Беличанского леса, ОО «Жизнь», гражданская кампания «Форум спасения Киева», Движение добровольцев «Пространство свободы», ОО «Не будь равнодушным», ОО «Отпор», общественная инициатива «Сохрани Старый Киев» и др.

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