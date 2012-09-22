Кличко: Фальсификации выборов начинаются с формирования УИК

Так лидер партии «УДАР» Виталий Кличко прокомментировал процесс формирования участковых избирательных комиссий во время общения с журналистами в Луганске, сообщает пресс-служба партии УДАР.

По словам политика, парадоксальной оказалась ситуация, когда третья за поддержкой избирателей политическая сила «УДАР» не получила своих представителей в ОИК. Но формирование участковых избирательных комиссий происходит с еще большими нарушениями и фальсификациями, подчеркнул политик.

«Теперь, когда мы увидели, как формируют участковые избирательные комиссии, мы понимаем, что это система. Ведь те нарушения, которые происходят во время жеребьевки - когда его результаты полностью подгоняют под интересы партии власти, намеренная путаница и ошибки в фамилиях при представлении кандидатур, абсолютная непрозрачность процесса жеребьевки - все это убеждает только в одном. Что власть уже на этапе формирования комиссий готовится к масштабным фальсификациям выборов», - подчеркнул политик.

Кличко обратился к тем людям, которых ангажируют работать в комиссиях: «Участвуя в манипуляциях и фальсификациях, вы рубите сук, на котором сидите. Нельзя продавать свое будущее. Должно же быть у людей гражданское сознание, и сейчас время его проявить. Потому что эти выборы - серьезный тест для Украины. Если мы его не пройдем - у нас не останется никаких шансов на успех евроинтеграции и демократических преобразований», - сказал лидер «УДАРа».

В «УДАРе» отметили, что в течение формирования комиссий по всей стране были зафиксированы многочисленные нарушения процедуры жеребьевки.

Так, в 223-м округе в столице уполномоченное лицо от «УДАРа» вывезли в наручниках с заседания ОИК - чтобы не мешал.

В Ирпене на 95 избирательном округе заседание комиссии решили проводить тайно, для чего в помещение комиссии привели несколько десятков парней крепкого телосложения - студентов Налоговой академии «регионала» Мельника. Они провоцировали ссоры и драки, всячески препятствовали СМИ и представителям оппозиционных сил попасть на заседание.