Народный депутат Руслана развлекала гостей на вечеринке Ахметова

Народный депутат Украины от блока «Наша Украина», певица Руслана Лыжичко выступила вчера на презентации компании «Метинвест Холдинг», которая будет осуществлять стратегическое управление горно-металлургическими активами СКМ, сообщает "Ура-Информ.Донецк".

«Каково же было удивление гостей, когда на сцену вышла народный депутат Украины от блока НСНУ Руслана Лыжичко. Депутат имела весьма пикантный (полуодетый) вид. И начались танцы... настолько дикие, что есть опасения, что завтра народному депутату Руслане, будет трудно прийти вовремя на заседание Верховной Рады», - пишет интернет – издание.

Сама Руслана подчеркнула, что она выступала на сцене не как депутат, а как певица: «В самом деле, сегодня я - певица. Завтра в Верховной Раде начнется заседание. А сегодня я на своей сцене в любимом деле. Здесь нет никаких других границ, никаких других понятий. Сегодня просто музыка».

От вопроса, сколько стоило это выступление, Р. Лыжичко ушла: «Это вопрос больше, наверное, к моему менеджеру. А я сегодня с большим удовольствием подарила свои эмоции».

Как сообщал ЗАО «Систем кэпитал менеджмент» вчера в Киеве представило компанию «Метинвест Холдинг», которая будет осуществлять стратегическое управление горно-металлургическими активами СКМ.

Справка . ООО «Метинвест Холдинг» – компания по управлению предприятиями горно-металлургического комплекса «Систем Кэпитал Менеджмент» – зарегистрирована 2 февраля 2006 года. 80% в уставном фонде компании «Метинвест» принадлежит ЗАО СКМ, еще 20% – компании MetInvest BV (Голландия). ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент» – крупнейшая управляющая компания Украины, владеет и управляет активами в различных сферах экономики. 90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.