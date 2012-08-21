За июль с украинскими самолетами произошло 8 инцидентов

В частности, инциденты произошли 2 июля во время рейса по маршруту Одесса-Ялта на вертолете ЕС-155В1, который находится в аренде ООО «Челендж Аэро Украина» и эксплуатируется как частное воздушное судно, 4 июля при выполнении рейса по маршруту Ереван-Борисполь на самолете МД-82 авиакомпании «Браво», 16 июля при выполнении рейса по маршруту Борисполь-Анталия на самолете Б-737-400 авиакомпании «Ютэйр-Украина», 22 июля при выполнении рейса по маршруту Неаполь-Борисполь на самолете Б-737-300 авиакомпании «АэроСвит», 24 июля при выполнении рейса по маршруту Машхад-Киш (Иран) на самолете МД-88 авиакомпании «Буковина», 25 июля при выполнении рейса по маршруту Днепропетровск-Шереметьево на самолете ЕМВ-145 авиакомпании «Днеправиа», 29 июля при выполнении рейса по маршруту Чорлоу-Черновцы на самолете АН-12 авиакомпании «Шелковый путь».

Также Госавиаслужба отмечает, что в июле произошло одно повреждение воздушных судов на земле — 16 июля на аэродроме «Кировоград» во время грозы со шквалами были снесены с мест стоянок и повреждены 5 самолетов Л-410, подготовленных к сдаче на металлолом.

С иностранными воздушными судами в июле произошло 4 события, в частности, с самолетом авиакомпании Jet Allience (Австрия), а также с самолетами авиакомпаний Emerald Jets (Ливан), Lufthansa CityLine (Германия) и «Россия».

Кроме того, Госавиаслужба сообщила, что 7 июля 2012 года произошла авария с частным самолетом EV-97 Eurostar UR-UMBR в ходе выполнения частного полета в районе села Носовка в Черниговской области.

В результате аварии два человека, которые находились на борту, получили серьезные травмы.

Всего за 7 месяцев 2012 года с украинскими воздушными судами произошло 60 авиационных инцидентов и событий, в том числе 1 катастрофа, 1 авария и 4 серьезных инцидента.

Справка УНИАН. В январе-марте 2012 года с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 27 авиационных событий и инцидентов, в том числе два серьезных инцидента.

В 2011 году с воздушными судами, которые внесены в государственный реестр гражданских воздушных судов Украины, произошло 105 авиационных событий и инцидентов, в том числе три катастрофы, одна авария и четыре серьезных инцидента.