Третьяков заверяет, что пошел на выборы не из мести

«Не хочу, чтобы у кого-то зародились подобные подозрения, - заявил он в интервью «АиФ –Украина». – Решил идти сам потому, что меня разочаровала позиция политиков, которые договариваются про одно, публично заявляют другое, а делают третье. Буду помогать людям вне зависимости от их партийных предпочтений, тем более, что «мажоритарка» дает эту возможность».

Выбор округа, по словам Третьякова, был не случаен. «Я - коренной киевлянин, «дитя асфальта», моя семья жила на Брест-Литовском проспекте (нынешний проспект Победы). Это мой родной город, и для меня важно представлять в парламенте именно его, а не искать на карте Украины места, где борьба на выборах может оказаться проще. В то же время, главной целью моего похода в парламент является реванш демократических сил», - подчеркнул народный депутат.