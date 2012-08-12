В Украине может появиться еще один кодекс авторства регионалов

Об этом пишет газета "Сегодня".

По словам автора документа, нардепа Антона Яценко (ПР), СК должен заменить около 30 законов о льготах и ​​соцгарантиях - о пенсионном и социальном страховании, помощь семьям с детьми, сиротам, инвалидам, ветеранам войны, малоимущим, молодежи (в частности, обеспечение первым рабочим местом).

При этом, убеждает регионал, ни одна из существующих льгот не будет урезана, но СК устранит многочисленные коллизии и дыры в нынешних законах. Также за счет централизации управления различными соцфондами сократятся расходы бюджета на содержание работающих там чиновников.

По мнению замглавы фракции ПР в Верховной Раде Михаила Чечетова, идея объединения всех социальных законов в одном документе — правильная и депутаты, скорее всего, ее поддержат.

«СК нужен, проведем аналогию с Налоговым кодексом, который свел воедино все налоговые законы — и налоговикам, и бизнесу теперь намного легче работать. Но содержание СК, конечно, будет тщательно обсуждаться в Раде, чтобы не допустить ошибок», — сказал Чечетов. Пока неясно, будет ли рассмотрен СК до выборов в Раду (в октябре), он пока находится на изучении в профильном комитете ВР.

По мнению юриста Василия Мирошниченко, один Кодекс вместо множества законов намного понятнее и проще для использования как гражданам, так и юристам. Но есть опасность, что часть нынешних наиболее затратных для бюджета льгот (например, выплаты детям войны) могут из него незаметно исчезнуть.

«Также было бы правильно предусмотреть в СК монетизации льгот, например, заменить бесплатный проезд фиксированными доплатами», — считает Мирошниченко.